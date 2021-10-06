В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 536 человек

11:31, 06 окт 2021

В Башкирии на 11 часов 6 октября подтвердили 69 тыс. 830 случаев коронавирусной инфекции, суточный прирост заболевших резко увеличился и достиг 536 человек. Информацию предоставили в пресс-службе Администрации главы республики.







Также в регионе увеличилось число летальных исходов болезни – зы сутки погибли 28 пациентов. Общее число жертв составило 1 тыс. 760 граждан. Выздоровели с момента начала пандемии 60 тыс. 385 человек, 671 – за последние сутки.



В настоящее время компонент вакцины получили 1 млн 308 тыс. 894 жителя Башкирии. Полностью завершили вакцинацию 1 млн 199 тыс. 640 граждан. За сутки первым компонентом привились 7 тыс. 174 человека, 5 тыс. 656 – получили второй компонент.

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