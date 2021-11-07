В Башкирии уменьшилось число умерших от COVID-19 за сутки

12:43, 07 ноя 2021

В Башкирии наблюдается сокращение суточного прироста летальных исходов коронавируса. Информацию об этом предоставили в пресс-службе Администрации главы РБ.







На 11 часов 7 ноября в республике подтвердили 90 тыс. 885 случаев коронавирусной инфекции. Суточный прирост заболевших составил 665 пациентов. При этом число погибших за данный период составило 13 человек, общее количество жертв достигло 2 тыс. 825.



Всего с момента начала пандемии в регионе выздоровели 79 тыс. 863 человека, 658 – за последние сутки.



В настоящее время первый компонент вакцины получили 1 млн 733 тыс. 249 жителей Башкирии. Полностью привились от ковида 1 млн 399 тыс. 711 граждан. За сутки первым компонентом вакцинировали 5 тыс. 50 человек, 7 тыс. 323 – вторым.

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