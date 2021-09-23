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Ситуация с коронавирусом в Башкирии продолжает усугубляться

Ситуация с коронавирусом в Башкирии продолжает усугубляться

11:45, 23 сен 2021

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало актуальные данные о распространении SARS-CoV-2 в республике. Суточный прирост вырос до 344 человек. Всего зарегистрировано 64 196 подтвержденных случаев инфицирования.

Смогли победить болезнь за всю пандемию 55 890 заболевших, 184 из них — за последние 24 часа. Выросла и суточная смертность — скончались от COVID-19 20 пациентов. Число умерших составило 1477 жертв.

Тем временем темпы вакцинации в республике незначительно, но все же снижаются. 1 259 935 жителей сделали первую прививку. 1 152 704 человека завершили вакцинацию.

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Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии
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