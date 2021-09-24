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В Башкирии от коронавируса за два дня умерли 39 человек

В Башкирии от коронавируса за два дня умерли 39 человек

13:00, 24 сен 2021

На 11 часов 24 сентября в Башкирии зарегистрирован 64 551 подтвержденный случай COVID-19. Суточный прирост вновь рекордный — 355, это на 11 больше, чем днем ранее. Актуальные данные предоставил региональный Минздрав.

Выздоровели в период пандемии 56 168 граждан республики. За последние сутки выписались 278 пациентов. Число жертв инфекции выросло на 19 человек.

Первый компонент вакцины за сутки получили 2036 граждан, всего — 1 261 971. Привились в 2 этапа 3009 человек, всего — 1 155 713 жителей.

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Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии
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