В Башкортостане вступил в силу первый этап антиковидных ограничений
10:51, 04 окт 2021
Сегодня, 4 октября, на территории Башкирии вступил в силу первый этап антиковидных ограничений.
Согласно указу главы республики Радия Хабирова, с сегодняшнего дня граждане, не имеющие сертификата о вакцинации против коронавируса либо справки о перенесенной за последние полгода инфекции, не могут посещать:
– государственные музеи, выставки, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дома культуры,
– массовые физкультурные и спортивные мероприятия;
– ночные клубы и дискотеки.
С 12 октября ограничения коснутся частных культурных учреждений, междугородних автобусов и пригородных поездов «Орлан», а с 18 октября – салонов красоты, массажа, СПА, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов и заведений общепита.
Напомним, власти Башкирии вводят антиковидные ограничения на фоне обострившейся заболеваемости: в регионе ежедневно регистрируется свыше 400 зараженных и более 20 умерших от коронавируса.
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