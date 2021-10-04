В Башкортостане вступил в силу первый этап антиковидных ограничений

10:51, 04 окт 2021

Сегодня, 4 октября, на территории Башкирии вступил в силу первый этап антиковидных ограничений.







Согласно указу главы республики Радия Хабирова, с сегодняшнего дня граждане, не имеющие сертификата о вакцинации против коронавируса либо справки о перенесенной за последние полгода инфекции, не могут посещать:



– государственные музеи, выставки, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дома культуры,



– массовые физкультурные и спортивные мероприятия;

– ночные клубы и дискотеки.



С 12 октября ограничения коснутся частных культурных учреждений, междугородних автобусов и пригородных поездов «Орлан», а с 18 октября – салонов красоты, массажа, СПА, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов и заведений общепита.



Напомним, власти Башкирии вводят антиковидные ограничения на фоне обострившейся заболеваемости: в регионе ежедневно регистрируется свыше 400 зараженных и более 20 умерших от коронавируса.

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