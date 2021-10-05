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В уфимском ковид-госпитале для новорожденных лежат 14 младенцев

В уфимском ковид-госпитале для новорожденных лежат 14 младенцев

16:11, 05 окт 2021

С 23 августа по 5 октября 2021 года ковид-госпиталь для новорожденных в уфимской ГДКБ №17 принял 39 младенцев с положительным пцр-тестом на коронавирус. Как рассказали «КП-Уфа» в Минздраве Башкирии, открывали инфекционное отделение по COVID-19 для новорожденных потому, что с июля этого года количество случаев заражения ковидом среди новорожденных стало расти.

За время работы ковид-госпиталя для новорожденных при детской больнице №17 оттуда выписались 24 маленьких пациента. На утро 5 октября 2021 года там находятся 14 младенцев. Как пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии, с конца августа по начало октября этого года в реанимацию с осложнениями от коронавируса попали четверо новорожденных детей в возрасте до одного месяца. К счастью, случаев смерти младенцев от COVID-19 не зарегистрировано.

По данным башкирского Минздрава всего за время пандемии коронавируса в республике было выявлено 7680 случаев заболевания среди детей в возрасте от 0 до 17 лет.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
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