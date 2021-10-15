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В Башкирии могут наказать работодателя если работник не вакцинировался

В Башкирии могут наказать работодателя если работник не вакцинировался

09:55, 15 окт 2021

В Башкирии за отказ граждан от вакцинации к ответственности привлекут работодателей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики.

Сообщается, что обеспечение иммунизации населения против коронавируса возложено на руководителей организаций. Они должны обеспечить все необходимые условия, чтобы их сотрудники получили первый компонент вакцины до 18 ноября, а второй – до 18 декабря. Непривитые работники могут быть уволены без получения заработной платы. В случае неисполнения требований Роспотребнадзора работодателей привлекут к административной ответственности. 

Отмечается, что обычные граждане также несут ответственность, но только за нарушение режима самоизоляции или за несвоевременное размещение информации на Едином портале госуслуг о своем прибытии из-за границы. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: здравоохранение вакцинация Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения
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