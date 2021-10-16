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В Башкирии от COVID-19 за сутки умерли 36 человек

В Башкирии от COVID-19 за сутки умерли 36 человек

13:57, 16 окт 2021

По данным на 11 часов 16 октября в Башкирии подтвердили 76 152 случая коронавирусной инфекции (+ 664 за последние сутки). Выздоровели 66 132 человека, 454 – за последние сутки.

В стационарах — 1 100 человек, в том числе в возрасте 60+ — 674 пациента. Из них в тяжелом состоянии — 63, на ИВЛ — 21. На амбулаторном — 6 831 человек, в том числе в возрасте 60+ — 5 412 пациента.

I компонент вакцины получили – 1 422 447 человек; II компонент вакцины получили – 1 259 376 человек.

Число умерших увеличилось на 36 и составляет 2 086 человек.

Ранее сообщалось о том, что в Ишимбае из-за нарушений требований Указа Главы республики по COVID-19 приостановили деятельность торгового центра «Палуба».

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Источник: gtrk.tv
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
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