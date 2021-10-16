В Башкирии от COVID-19 за сутки умерли 36 человек

13:57, 16 окт 2021

По данным на 11 часов 16 октября в Башкирии подтвердили 76 152 случая коронавирусной инфекции (+ 664 за последние сутки). Выздоровели 66 132 человека, 454 – за последние сутки.







В стационарах — 1 100 человек, в том числе в возрасте 60+ — 674 пациента. Из них в тяжелом состоянии — 63, на ИВЛ — 21. На амбулаторном — 6 831 человек, в том числе в возрасте 60+ — 5 412 пациента.



I компонент вакцины получили – 1 422 447 человек; II компонент вакцины получили – 1 259 376 человек.



Число умерших увеличилось на 36 и составляет 2 086 человек.

Ранее сообщалось о том, что в Ишимбае из-за нарушений требований Указа Главы республики по COVID-19 приостановили деятельность торгового центра «Палуба».





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram