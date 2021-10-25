В Башкирии построят 2 новых ковид-госпиталя

В Башкортостане приняли решение о строительстве двух новых антиковидных госпиталей. Они будут возведены по примеру лечебного заведения в посёлке Зубово.
«В Сибае участок подобран. В среду планируем провести совещание на месте строительства. Второй госпиталь: в Октябрьском нормального участка нет. Скорее всего, это будет площадка рядом с Туймазами. Также планируем в среду утвердить место посадки», — отметил премьер министр Правительства республики Андрей Назаров.
В свою очередь Глава республики Радий Хабиров дал указание региональному минздраву начинать формировать кадры для новых госпиталей.