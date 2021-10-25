Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии построят 2 новых ковид-госпиталя

В Башкирии построят 2 новых ковид-госпиталя

13:59, 25 окт 2021

В Башкортостане приняли решение о строительстве двух новых антиковидных госпиталей. Они будут возведены по примеру лечебного заведения в посёлке Зубово.

«В Сибае участок подобран. В среду планируем провести совещание на месте строительства. Второй госпиталь: в Октябрьском нормального участка нет. Скорее всего, это будет площадка рядом с Туймазами. Также планируем в среду утвердить место посадки», — отметил премьер министр Правительства республики Андрей Назаров.

В свою очередь Глава республики Радий Хабиров дал указание региональному минздраву начинать формировать кадры для новых госпиталей.

Читайте также:

Путин поручил ввести самоизоляцию для невакцинированных старше 60 лет
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Теги: Коронавирус в Башкирии
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: