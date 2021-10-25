В Башкирии наблюдается снижение заболеваемости пневмонией

18:37, 25 окт 2021

Сегодня, 25 октября, на оперативном совещании в правительстве региона врио руководителя Роспотребнадзора Башкирии Галина Пермина сообщила, что в республике снизилась заболеваемость пневмонией.







«Регистрируется заболеваемость внебольничной пневмонией. Наблюдается снижение по сравнению с предыдущими неделями на 12,4%», – уточнила Пермина.



По ее словам, основную долю выявленных патогенов составляют возбудители COVID-19, бактерии, микстинфекции и стафилококи.

В Башкирии 25 октября подтвердили 82 149 случаев коронавирусной инфекции, суточный прирост заболевших составил 670 человек.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии закончилась одна из вакцин от коронавируса.

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