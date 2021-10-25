Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии наблюдается снижение заболеваемости пневмонией

В Башкирии наблюдается снижение заболеваемости пневмонией

18:37, 25 окт 2021

Сегодня, 25 октября, на оперативном совещании в правительстве региона врио руководителя Роспотребнадзора Башкирии Галина Пермина сообщила, что в республике снизилась заболеваемость пневмонией.

«Регистрируется заболеваемость внебольничной пневмонией. Наблюдается снижение по сравнению с предыдущими неделями на 12,4%», – уточнила Пермина.

По ее словам, основную долю выявленных патогенов составляют возбудители COVID-19, бактерии, микстинфекции и стафилококи.
В Башкирии  25 октября подтвердили 82 149 случаев коронавирусной инфекции, суточный прирост заболевших составил 670 человек. 

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии закончилась одна из вакцин от коронавируса. 

Читайте также:

Стало известно, сколько осталось вакцинировать жителей Башкирии для выполнения плана
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: здравоохранение
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: