В Башкирии наблюдается снижение заболеваемости пневмонией
18:37, 25 окт 2021
Сегодня, 25 октября, на оперативном совещании в правительстве региона врио руководителя Роспотребнадзора Башкирии Галина Пермина сообщила, что в республике снизилась заболеваемость пневмонией.
«Регистрируется заболеваемость внебольничной пневмонией. Наблюдается снижение по сравнению с предыдущими неделями на 12,4%», – уточнила Пермина.
По ее словам, основную долю выявленных патогенов составляют возбудители COVID-19, бактерии, микстинфекции и стафилококи. В Башкирии 25 октября подтвердили 82 149 случаев коронавирусной инфекции, суточный прирост заболевших составил 670 человек.