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В Башкирии зафиксирован новый рекорд заболеваемости коронавирусом

В Башкирии зафиксирован новый рекорд заболеваемости коронавирусом

18:02, 13 ноя 2021

В субботу в Башкирии зафиксировали новый рекорд заболеваемости коронавирусом. За последние сутки официально подтвержден 681 случай — такого еще не было никогда.

Предыдущий рекорд был обновлен в четверг, когда выявили 680 случаев заболевания COVID-19. Менее чем за две недели ноября рекордные значения обновлялись уже пять раз.

За 13 дней ноября в Башкирии выявлено 8737 заболевших. За тот же период в октябре было намного меньше — 7295 заболевших человека.

Полную вакцинацию в Башкирии прошли почти 1,5 млн человек. По плану должно быть вакцинировано чуть менее 2,5 млн жителей, что составит 80% от взрослого населения республики.

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Источник: news102.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
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