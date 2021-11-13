В Башкирии зафиксирован новый рекорд заболеваемости коронавирусом

18:02, 13 ноя 2021

В субботу в Башкирии зафиксировали новый рекорд заболеваемости коронавирусом. За последние сутки официально подтвержден 681 случай — такого еще не было никогда.







Предыдущий рекорд был обновлен в четверг, когда выявили 680 случаев заболевания COVID-19. Менее чем за две недели ноября рекордные значения обновлялись уже пять раз.



За 13 дней ноября в Башкирии выявлено 8737 заболевших. За тот же период в октябре было намного меньше — 7295 заболевших человека.



Полную вакцинацию в Башкирии прошли почти 1,5 млн человек. По плану должно быть вакцинировано чуть менее 2,5 млн жителей, что составит 80% от взрослого населения республики.

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