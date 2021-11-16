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Российский Минздрав начнет аннулировать часть QR-кодов

Российский Минздрав начнет аннулировать часть QR-кодов

16:52, 16 ноя 2021

Новый приказ ведомства появился на портале правовой информации, речь идет о новом прививочном сертификате. В документе указано, что после укола код действителен в течение 12 месяцев. После болезни — в два раза меньше.

При этом если подхватить вирус после укола, то цифровой пропуск аннулируется. Взамен него выдается новый, с кодом переболевшего.

— QR-код содержит данные о прохождении вакцинации, либо о фактически перенесенном заболевании. Так же он показывает информацию о сроках действия, — отмечено в официальном сообщении.
Справку о прививке, вылеченном заболевании или противопоказаниях выдают специалисты в больнице по прописке, либо в МФЦ. Посетителям сайта госуслуг доступна цифровая версия документа.

Ранее соообщалось о том, будет ли введена проверка кодов в общественном транспорте Уфы. Тогда чиновники рассмотрели вопрос с технической точки зрения. В числе прочего прозвучало мнение, что эта мера невозможна без соответствующего указа главы республики Радия Хабирова.

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Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения
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