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В Башкирии суточный прирост заболевших коронавирусом составил 681 пациент

В Башкирии суточный прирост заболевших коронавирусом составил 681 пациент

11:34, 18 ноя 2021

В Башкирии на 11 часов 18 ноября подтвердили 98 тыс. 296 случаев коронавирусной инфекции. По данным пресс-службы Администрации главы РБ, суточный прирост заболевших составил 681 пациент. 

Число умерших увеличилось на 33 и достигло 3 тыс. 161 человек. Всего с момента начала пандемии выздоровели 87 тыс. 212 человек, 674 – за последние сутки.

В настоящее время первый компонент вакцины получили 1 млн 851 тыс. 952 жителя республики. Полностью привились 1 млн 565 тыс. 327 граждан. За сутки первым компонентом вакцинировали 12 тыс. 361 человек, 15 тыс. 858 – вторым. 

Ранее сообщалось о том, что в столице Башкирии появился онлайн-сервис, который показывает наличие вакцины от COVID-19 в прививочных пунктах.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация здравоохранение
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