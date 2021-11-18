В Башкирии суточный прирост заболевших коронавирусом составил 681 пациент

11:34, 18 ноя 2021

В Башкирии на 11 часов 18 ноября подтвердили 98 тыс. 296 случаев коронавирусной инфекции. По данным пресс-службы Администрации главы РБ, суточный прирост заболевших составил 681 пациент.







Число умерших увеличилось на 33 и достигло 3 тыс. 161 человек. Всего с момента начала пандемии выздоровели 87 тыс. 212 человек, 674 – за последние сутки.



В настоящее время первый компонент вакцины получили 1 млн 851 тыс. 952 жителя республики. Полностью привились 1 млн 565 тыс. 327 граждан. За сутки первым компонентом вакцинировали 12 тыс. 361 человек, 15 тыс. 858 – вторым.



Ранее сообщалось о том, что в столице Башкирии появился онлайн-сервис, который показывает наличие вакцины от COVID-19 в прививочных пунктах.





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