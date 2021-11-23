В Башкирии число жертв коронавируса за сутки составило 37 человек

12:00, 23 ноя 2021

На 11 часов 23 ноября в Башкирии зарегистрировано 101 677 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Актуальные данные предоставил региональный Минздрав. Суточный прирост заболевших составил 673 случая.







Выздоровели за минувшие 24 часа 672 человека, всего — 90 540. Скончались от инфекции еще 37 пациентов. Общее число жертв выросло до 3316.



Первый компонент вакцины получили 1 903 967 жителей республики (76,6% от числа подлежащих вакцинации). Завершили вакцинацию 1 634 096 граждан (65,8%). Кроме того, в Минздраве сообщили о поставке однокомпонентного «Спутника Лайт». Республика получила 78 600 доз препарата. Напомним, он рекомендован для ревакцинации или тем, кто перенес COVID-19.





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