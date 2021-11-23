Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии число жертв коронавируса за сутки составило 37 человек

В Башкирии число жертв коронавируса за сутки составило 37 человек

12:00, 23 ноя 2021

На 11 часов 23 ноября в Башкирии зарегистрировано 101 677 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Актуальные данные предоставил региональный Минздрав. Суточный прирост заболевших составил 673 случая.

Выздоровели за минувшие 24 часа 672 человека, всего — 90 540. Скончались от инфекции еще 37 пациентов. Общее число жертв выросло до 3316.

Первый компонент вакцины получили 1 903 967 жителей республики (76,6% от числа подлежащих вакцинации). Завершили вакцинацию 1 634 096 граждан (65,8%). Кроме того, в Минздраве сообщили о поставке однокомпонентного «Спутника Лайт». Республика получила 78 600 доз препарата. Напомним, он рекомендован для ревакцинации или тем, кто перенес COVID-19.


Читайте также:

В Уфе процент вакцинированных от коронавируса жителей достиг 80 процентов
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии вакцинация статистика коронавируса
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: