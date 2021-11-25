Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии за сутки COVID-19 выявили еще у 672 жителей республики

В Башкирии за сутки COVID-19 выявили еще у 672 жителей республики

11:53, 25 ноя 2021

На 11 часов 25 ноября в Башкирии зарегистрировано 103 023 подтвержденных случая инфицирования SARS-CoV-2, сообщил региональный Минздрав. Суточный прирост заболевших составил 672 случая.


Победили болезнь за период пандемии 91 923 жителя республики. За последние 24 часа из-под наблюдения врачей вышли 711 граждан. Скончались от инфекции 33 пациента, всего — 3380.

Первым компонентом препарата против COVID-19 привились 1 934 880 жителей Башкирии. Завершили вакцинацию 1 667 185 человек.

Ранее, в Минздраве Башкирии рассказали, как отличить коронавирус от гриппа.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: