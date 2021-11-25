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В России до года продлят срок действия сертификата для переболевших коронавирусом

В России до года продлят срок действия сертификата для переболевших коронавирусом

12:06, 25 ноя 2021

Действие сертификата для переболевших коронавирусом будет продлено. Напомним, сейчас он действует в течение полугода.


Вице-премьер Татьяна Голикова предложила продлить действие документа до одного года. Ее предложение поддержал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что ВОЗ рекомендует прохождение ревакцинации через шесть месяцев. Но это усредненные параметры, и власти каждой страны могут принимать свои решения по этому вопросу с учетом эпидемиологической обстановки на своей территории.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Коронавирус в Башкирии вакцинация
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