11:43, 29 ноя 2021

За минувшие сутки коронавирусом заразились 665 жителей Башкирии. За всё время число заболевших инфекцией в республике составило 105 703 человек, сообщает оперштаб региона.







Всего от COVID-19 вылечились 94 622 пациента, в том числе 667 выздоровели за минувшие сутки. Скончались от ковида 3 511 жителей Башкирии, из них за последний день – 32.



Первым компонентом вакцинировано 1 968 753 человека. Полностью завершили вакцинацию 1 708 208 человек.



Ранее сообщалось о том, что 22 ноября член комитета по охране здоровья Госдумы РФ Римма Утяшева раскритиковала непривитых граждан за то, что они представляют опасность для остальных





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