Коронавирус в Башкирии диагностировали за прошедшие сутки у 432 пациентов

14:06, 23 дек 2021

В Минздраве Башкирии опубликовали актуальные данные о распространении коронавирусной инфекции. На 11 часов 23 декабря было выявлено 119 155 подтвержденных случаев заражения, 432 из них только за последние сутки.







Выздоровели за весь период пандемии всего 108 230 жителей республики. Число пациентов, которые выписались за последние 24 часа, достигло 451. За сутки от инфекции скончалось 19 человек. Всего умерло 4237 граждан.



Вакцинация от коронавируса продолжается. Первый компонент прививки получил уже 2 155 731 человек, за сутки на вакцинацию пришло 7212 человек. Завершил иммунизацию 1 988 581 человек, из них 10 320 — за последние 24 часа.





Роспотребнадзор оштрафует одно из предприятий в Белорецке. Число вакцинированных сотрудников оказалось менее 80%. Название компании не раскрывается.

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