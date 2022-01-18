X
Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии число заболевших омикроном резко увеличилось до 23 человек

В Башкирии число заболевших омикроном резко увеличилось до 23 человек

20:08, 18 янв 2022

В Башкирии количество заболевших новым штаммом «омикрон» увеличилось до 23. Об этом сообщили сегодня, 18 января, в пресс-службе Роспотребнадзора.



В ведомстве рассказали, что пациенты находятся в состоянии легкой степени тяжести.

— Выявленные случаи носительства нового штамма встречаются в легкой степени тяжести признаков респираторной вирусной инфекции или в бессимптомном течении, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Напомним, накануне, 17 января, заболевших новым штаммом было всего 8. Кроме того, глава Башкирии Радий Хабиров ужесточил антиковидные меры.

Ранее сообщалось о том, что в России сократят сроки карантина до 7 дней, об этом сообщила вице-премьер и глава оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в России Татьяна Голикова.

Читайте также:

В России часть сотрудников могут перевести на удаленку
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: