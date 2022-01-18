В Башкирии число заболевших омикроном резко увеличилось до 23 человек
20:08, 18 янв 2022
В Башкирии количество заболевших новым штаммом «омикрон» увеличилось до 23. Об этом сообщили сегодня, 18 января, в пресс-службе Роспотребнадзора.
— Выявленные случаи носительства нового штамма встречаются в легкой степени тяжести признаков респираторной вирусной инфекции или в бессимптомном течении, — сообщили в Роспотребнадзоре.
Напомним, накануне, 17 января, заболевших новым штаммом было всего 8. Кроме того, глава Башкирии Радий Хабиров ужесточил антиковидные меры.
Ранее сообщалось о том, что в России сократят сроки карантина до 7 дней, об этом сообщила вице-премьер и глава оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в России Татьяна Голикова.
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