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Суточный прирост больных коронавирусом в Башкирии составил 281 человек

Суточный прирост больных коронавирусом в Башкирии составил 281 человек

16:18, 20 янв 2022

На 15 часов 20 января в Башкирии зафиксирован 126 361 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом. Суточный прирост заболевших продолжает расти — 281 человек. Это на 14 положительных ПЦР-тестов больше, чем днем ранее.



Выздоровели за все время пандемии 117 474 жителя республики. За минувшие 24 часа выписались 277 граждан. Скончались от коронавируса за сутки 8 пациентов, всего — 4611.

Первый компонент вакцины против COVID-19 получили 2 286 036 человек, из них — 10 648 за прошедшие 24 часа. Завершили иммунизацию 2 153 357 жителей Башкирии.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров назвал три задачи при подготовке республики к массовому распространению «омикрон»-штамма коронавируса. По его словам, власти сосредоточены на коечном фонде в больницах, первичном звене здравоохранения и продолжении прививочной кампании.

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Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии
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