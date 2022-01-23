X
Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

Суточный прирост больных коронавирусом в Башкирии составил 350 человек

Суточный прирост больных коронавирусом в Башкирии составил 350 человек

15:31, 23 янв 2022

За последние 24 часа скончались 11 жителей республики.



На 15 часов 23 января в Башкирии зафиксировано 127 312 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Суточный прирост заболевших продолжает расти — 339 человек.

Общее число скончавшихся граждан от COVID-19 с начала пандемии достигло 4641 человека. Еще 11 граждан — за последние 24 часа. Число жителей республики, победивших болезнь, достигло 118 238. За последние сутки выписались из больниц 248 пациентов.

Вакцинация от COVID-19 продолжается. Первый компонент препарата получили — 2 309 997 человек. Второй компонент — 2 169 918 человек.

Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии рассказал о мерах, предпринимаемых для недопущения распространения омикрона. По его словам, власти сосредоточены на коечном фонде в больницах, первичном звене здравоохранения и продолжении прививочной кампании.

Читайте также:

В школах Уфы открылись пункты вакцинаций для учителей
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: www.proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: