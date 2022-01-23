Суточный прирост больных коронавирусом в Башкирии составил 350 человек

15:31, 23 янв 2022

За последние 24 часа скончались 11 жителей республики.







На 15 часов 23 января в Башкирии зафиксировано 127 312 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Суточный прирост заболевших продолжает расти — 339 человек.



Общее число скончавшихся граждан от COVID-19 с начала пандемии достигло 4641 человека. Еще 11 граждан — за последние 24 часа. Число жителей республики, победивших болезнь, достигло 118 238. За последние сутки выписались из больниц 248 пациентов.

Вакцинация от COVID-19 продолжается. Первый компонент препарата получили — 2 309 997 человек. Второй компонент — 2 169 918 человек.



Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии рассказал о мерах, предпринимаемых для недопущения распространения омикрона. По его словам, власти сосредоточены на коечном фонде в больницах, первичном звене здравоохранения и продолжении прививочной кампании.

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