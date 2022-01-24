В Башкирии сняли с должности завотделения скорой помощи Ишимбайской ЦРБ

20:16, 24 янв 2022

Исполняющего обязанности заведующего отделением скорой медпомощи Ишимбайской ЦРБ Рамиля Резяпова сняли с должности. Его перевели в фельдшеры, соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе минздрава республики.







«Рамиль Резяпов был назначен временно исполняющим обязанности заведующего отделением скорой медицинской помощи в связи с уходом и переездом в другой регион прошлого сотрудника. На данный момент Рамиль Резяпов остаётся также на должности фельдшера СМП, как и был ранее», - сообщила пресс-секретарь регионального минздрава Софья Алешина.

Напомним, что на прошлой неделе работники скорой помощи Ишимбайской ЦРБ объявили о начале с 4 февраля «итальянской забастовки». Они заявили, что устали от тяжёлых условий труда и низкой заработной платы. Позже главврач ЦРБ назвал эти сведения недостоверными. Ситуацию также прокомментировали в Профсоюзе медработников Башкирии. 21 января состоялась встреча руководства минздрава и организаторов «итальянской забастовки», по итогам которой представители ведомства пообещали рассмотреть вопросы и предложения, обозначенные работниками скорой.

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