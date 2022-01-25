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Минздрав Башкирии сообщил о поступлении партии вакцины от COVID-19 для подростков

Минздрав Башкирии сообщил о поступлении партии вакцины от COVID-19 для подростков

10:07, 25 янв 2022

В Башкирию поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков от 12 лет. Об этом в своем Инстаграм рассказал министр здравоохранения республики Максим Забелин.



2 тысячи 880 доз «Спутника М» привезли на склад «Башфармации», в скором времени препарат распределят по медучреждениям.

Добавим, что центр имени Гамалеи получил разрешение на все три фазы клинических испытаний вакцины для детей младше 12 лет. Документы опубликованы в госреестре лекарственных препаратов накануне.

На вчерашнем оперативном совещании Максим Забелин сообщил, что прививать подростков от коронавируса начнут уже на этой неделе.

Ранее сообщалось о том, что российским учителям предложили ввести надбавки, где учатся дети, заболевшие COVID-19. Письмо с таким предложением вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии вакцинация
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