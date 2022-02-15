В одной из больниц Башкирии закрыли отделение для больных коронавирусом

16:35, 15 фев 2022

В Бирской ЦРБ закрыли койки для больных COVID-19, хотя заболеваемость в республике растет. Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин рассказал, почему было принято такое решение.







По словам министра, в бирском инфекционном госпитале теперь принимают пациентов с неинфекционными заболеваниями. При этом часть коечного фонда оставили для больных ОРВИ, кишечными инфекциями, геморрагической лихорадкой и других.



— В бирском медицинском округе уровень госпитализации низкий, и большая часть пациентов, которые нуждаются в госпитализации, маршрутизируются в лечебные учреждения Уфы, уфимского медицинского округа, — сообщил Максим Забелин.

Также в республике подходит к концу строительство ковид-госпиталей в Туймазах и Сибае. Первое время в них будут лечить пациентов с инфекционными заболеваниями, а после окончании пандемии будут госпитализировать пациентов и с другими диагнозами.

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Фото: Бирская црб