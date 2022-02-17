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Жители Уфы пожаловались Главе Башкирии на невозможность дозвониться до лечебных учреждений

Жители Уфы пожаловались Главе Башкирии на невозможность дозвониться до лечебных учреждений

08:53, 17 фев 2022

Жители Уфы обратились к властям из-за невозможности дозвониться до лечебных учреждений. По их словам, даже первое место в очереди не гарантирует разговора с регистратурой — могут сбросить и после часа ожидания.

Один раз вызов подержали 19 минут и сбросили, второй раз спустя час и 11 минут все-таки взяли трубку. Самое главное в том, что оба раза я была «Первая в очереди». Разговор с пациентом явно не занимает столько времени.

Это новая политика такая, чтобы обеспечить операторов сотовой связи дополнительной выручкой?», — задается вопросом Екатерина Гурьянова.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии глава республики внес изменения в указ о режиме повышенной готовности.

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Источник: news102.ru
Теги: здравоохранение Хабиров Радий Фаритович
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