Коронавирус выявили еще у 4302 жителей Башкирии

15:29, 22 фев 2022

В Башкирии число зарегистрированных случаев заражения коронаиврусом достигло 199169, при этом 4302 из них – новые.







Выздоровели за весь период пандемии 154600 человек, 2700 из которых закрыли больничные за день. Новыми жертвами вируса стали 19 человек, а всего скончались 5094 жителя республики.



В России зафиксировано 15657928 фактов инфицирования с суточным приростом в 135172 заболевших. За день выписались 164293 человека, а всего излечились 12657025 россиян. Общее число жертв болезни составляет 347031, причем 796 пациентов скончались за сутки.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии возобновляют диспансеризацию и профилактические медосмотры взрослых и детей, а также работу дневных стационаров, сообщает пресс-служба регионального минздрава.





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