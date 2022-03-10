В Башкирии за сутки от коронавируса скончались 16 жителей

15:58, 10 мар 2022

На 15 часов 10 марта в Башкирии подтвердили 253 946 случаев инфицирования. За сутки болезнь выявили у 2856 жителей.







Выздоровели за весь период пандемии 212 482 человека. За последние 24 часа выписались из больниц 3990 жителей. Число смертельных случаев выросло до 5370. За минувшие сутки скончались еще 16 пациентов



Вакцинация от коронавируса продолжается. Первый компонент прививки за последние 24 часа сделал 3001 житель. Завершили иммунизацию 2 346 397 человек.



Ранее сообщалось о том, что В Башкирии закроют ковид-госпитали, которые были развернуты на базе четырех лечебниц. Профильные инфекционные корпуса остановят работу в больнице №8 в Уфе, в Демской больнице, а также в городских больницах Салавата и Кумертау.

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