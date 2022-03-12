В Башкирии открыли еще один инфекционный госпиталь

14:22, 12 мар 2022

В Туймазах открыли новый инфекционный госпиталь. Об этом сегодня, 12 марта, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Радий Хабиров.







Глава республики выложил ролик, на котором он рассказывает о реанимационном отделении для детей.



— Здесь есть и реанимационное отделение для детей. Мы создали здесь отличные условия для лечения. Но мы все-таки хотим, чтобы реанимационные койки простаивали. А если не будут простаивать, вот так будем помогать, создавать достойные условия и делать всё возможное для спасения жизней, — рассказал Хабиров.



Глава республики пожелал здоровья всем детям. Первых посетителей госпиталь сможет принять уже 20 марта.





Напомним, что Радий Хабиров дал старт строительству двух новых инфекционных госпиталей в Туймазах и Сибае в декабре прошлого года. Общую стоимость этих двух проектов оценили в 2,5 млрд рублей. Подрядчиком выступил завод модульных конструкций «Башеврокуб».

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