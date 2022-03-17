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В Минздраве Башкирии рассказали, что будет с масочным режимом в республике

В Минздраве Башкирии рассказали, что будет с масочным режимом в республике

08:45, 17 мар 2022

Министр здравоохранения Башкирии сообщил, что будет с масочным режимом в регионе

«Мы видим, что сейчас наблюдается существенное улучшение ситуации, снижение количества заболевших... Идет нагрузка именно на Республиканскую инфекционную больницу, на новый открывшийся центр в Туймазах. Мы сейчас готовимся к открытию инфекционного центра в Сибае», — сообщил Максим Забелин.

Он уточнил, что к плановой работе вернулись сотрудники первичного звена, амбулаторно-поликлинические заведения.

«В ближайшее время по совокупности факторов будем вносить предложения на оперштаб, коллегиально обсуждать и принимать какие-то решения», — добавил министр.

Напомним, что в Москве с 15 марта масочный режим и термометрию отменили.

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Источник: Моя Уфа
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения
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