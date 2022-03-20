В Башкирии участились звонки от мошенников призывающих закупать лекарства

10:24, 20 мар 2022

В последнее время россиянам, в том числе и жителям Башкирии, стали названивать неизвестные от имени минздрава страны. Они предупреждают о дефиците лекарств и призывают закупить их с запасом. Но Минздрав России к таким звонкам отношения не имеет, пояснили в Telegram-канале портала объясняем.рф, запущенном правительством.







«Звонки являются мошенническими и направлены на создание панических настроений и искусственного волнения на рынке. Ситуация с лекарственным обеспечением в нашей стране стабильна. Российские и зарубежные фармкомпании продолжают поставки, а Минздрав следит, чтобы лекарств хватало всем», — говорится в сообщении.



Ранее министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин на встрече с журналистами заявил о том, грозит ли дефицит с лекарственными препаратами в республике, есть ли запасы и ожидается ли рост цен на медикаменты.





«Информация по нехватке лекарств в Башкирии – это фейк. Лекарственные препараты у нас есть в достаточном количестве, и не только в нашей государственной сети, но и в федеральных. Перебоев пока нет ни в поставке лекарств, ни в логистической цепочке в рамках заключенных контрактов. Если кто-то сообщает об определенном дефиците, мы отрабатываем вопрос оперативно, смотрим, распределяем между аптечными пунктами, между нашими районами», — сказал Максим Забелин.

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