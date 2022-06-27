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Жители Башкирии пожаловались на проблемы с записью на прием к врачу

Жители Башкирии пожаловались на проблемы с записью на прием к врачу

20:20, 27 июн 2022

На прошлой неделе у жителей Башкирии были проблемы с тем, чтобы записаться к врачу на прием – республиканская медицинская информационно-аналитическая система дала сбой.



Министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин во время оперативного совещания в местном правительстве 27 июня объяснил, с чем это связано.

– У нас было плановое обновление и модернизация системы. В связи с этим некоторые ресурсы не работали. Сейчас работа полностью восстановлена в штатном режиме, – отчитался чиновник.

Ранее жители Башкирии обратились к властям региона из-за отсутствия жизненно необходимых лекарств в аптеках республики.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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