Жители Башкирии пожаловались на проблемы с записью на прием к врачу

20:20, 27 июн 2022

На прошлой неделе у жителей Башкирии были проблемы с тем, чтобы записаться к врачу на прием – республиканская медицинская информационно-аналитическая система дала сбой.







Министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин во время оперативного совещания в местном правительстве 27 июня объяснил, с чем это связано.



– У нас было плановое обновление и модернизация системы. В связи с этим некоторые ресурсы не работали. Сейчас работа полностью восстановлена в штатном режиме, – отчитался чиновник.



Ранее жители Башкирии обратились к властям региона из-за отсутствия жизненно необходимых лекарств в аптеках республики.

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