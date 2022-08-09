В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 119 человек

14:40, 09 авг 2022

По состоянию на 9 августа в Башкирии зарегистрировали 292 951 человек с COVID-19. За прошедшие сутки заболевшими признали 119 жителей региона. Скончался за сутки один пациент. Общее число жертв достигло 5 778 человек.



В стационарах региона находятся 155 человек, из которых 561 лечится амбулаторно. Выписали 286 457 человек, из них 135 за последние сутки.



Вакцинировано первым компонентом - 3 050 799 человек, вторым компонентом - 2 820 744 человека.



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