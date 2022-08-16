Коронавирус в Башкирии за последние сутки обнаружен у 197 человек
15:41, 16 авг 2022
В Минздраве Республики Башкортостан озвучили последние данные о случаях заболевания коронавирусом.
За прошедшие сутки инфекцию нашли у 197 человек. Общее количество инфицированных составляет 294 156.
Излечились с начала пандемии 287 366 пациентов, 260 из них — за прошедшие 24 часа.
Также сообщается, что зарегистрирован один летальный случай от вируса Covid-19, всего погибли 5782 человека.
Ранее Глава Башкирии сообщил о запредельном количестве антител к COVID-19 в своем организме.
Читайте также
Здравоохранение в Башкирии
Коронавирус в Башкирии за истекшие сутки обнаружен у 45 пациентов
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 137 человек: данные на 27 ноября
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии за последние сутки от коронавируса умерли 2 человека
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии увеличилось число заразившихся коронавирусом