Коронавирус в Башкирии за последние сутки обнаружен у 197 человек

15:41, 16 авг 2022

В Минздраве Республики Башкортостан озвучили последние данные о случаях заболевания коронавирусом.



За прошедшие сутки инфекцию нашли у 197 человек. Общее количество инфицированных составляет 294 156.



Излечились с начала пандемии 287 366 пациентов, 260 из них — за прошедшие 24 часа.



Также сообщается, что зарегистрирован один летальный случай от вируса Covid-19, всего погибли 5782 человека.



Ранее Глава Башкирии сообщил о запредельном количестве антител к COVID-19 в своем организме.



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