В Уфе врачи удалили пациентке огромную опухоль

11:37, 07 окт 2022

В Уфе в больницу скорой помощи экстренно госпитализировали женщину, у которой было постоянное кровотечение из половых путей. Такие длительные выделения были на протяжении полугода.



Гинекологи провели обследование и обнаружили у пациентки узел в полости матки. Миома была очень больших размеров, поэтому было принято решение срочно провести операцию.



Хирурги выполнили гистерорезектоскопию — ввели в полость эндоскопическую трубку с видеокамерой. Это позволило сохранить орган, хотя обычно в таком случае узел удаляют вместе с маткой.



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Фото: Минздрав РБ