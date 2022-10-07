В Уфе врачи удалили пациентке огромную опухоль
11:37, 07 окт 2022
В Уфе в больницу скорой помощи экстренно госпитализировали женщину, у которой было постоянное кровотечение из половых путей. Такие длительные выделения были на протяжении полугода.
Гинекологи провели обследование и обнаружили у пациентки узел в полости матки. Миома была очень больших размеров, поэтому было принято решение срочно провести операцию.
Хирурги выполнили гистерорезектоскопию — ввели в полость эндоскопическую трубку с видеокамерой. Это позволило сохранить орган, хотя обычно в таком случае узел удаляют вместе с маткой.
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Источник:
www.proural.info
Фото: Минздрав РБ
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