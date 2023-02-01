В Башкирии врачи провели операцию участнику СВО с минно-взрывным ранением головы
14:17, 01 фев 2023
В РКБ имени Куватова на операционном столе оказался участник специальной военной операции. В ноябре мужчина попал под минометный обстрел и получил минно-взрывное ранение головы.
Тогда пациенту помогли в лор-отделении военного госпиталя в Ростове-на-Дону. Хирурги обработали рану, осмотрели эндоскопом нос и верхнечелюстные пазухи и удалили инородные тела в правой щеке и наружной части носа, рассказал глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.
В конце декабря мужчина обратился в поликлинику РКБ имени Куватова. Специалисты сделали компьютерную томографию, на снимках они обнаружили осколки. Врачи удалили инородные тела из полости носа и щеки, а спустя несколько дней пациента выписали с улучшениями.