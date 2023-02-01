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В Башкирии врачи провели операцию участнику СВО с минно-взрывным ранением головы

В Башкирии врачи провели операцию участнику СВО с минно-взрывным ранением головы

14:17, 01 фев 2023

В РКБ имени Куватова на операционном столе оказался участник специальной военной операции. В ноябре мужчина попал под минометный обстрел и получил минно-взрывное ранение головы.



Тогда пациенту помогли в лор-отделении военного госпиталя в Ростове-на-Дону. Хирурги обработали рану, осмотрели эндоскопом нос и верхнечелюстные пазухи и удалили инородные тела в правой щеке и наружной части носа, рассказал глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

В конце декабря мужчина обратился в поликлинику РКБ имени Куватова. Специалисты сделали компьютерную томографию, на снимках они обнаружили осколки. Врачи удалили инородные тела из полости носа и щеки, а спустя несколько дней пациента выписали с улучшениями.

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Источник: proural.info
Фото: Айрат Рахматуллин
Теги: здравоохранение спецоперация
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