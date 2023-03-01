Уфимские врачи извлекли из полуторагодовалого ребенка монету

10:16, 01 мар 2023

Врачи Месягутовской ЦРБ обнаружили на рентгеновском снимке полуторагодовалого малыша монету в один рубль. Пациента срочно отправили в Республиканскую детскую клиническую больницу.



Уфимские врачи извлекли инородный предмет при помощи эндоскопа. Родители признались, что даже не подозревали о случившемся. Сейчас с ребенком все хорошо, ему ничто не угрожает.



В месягутовской больнице отмечают, что с начала года это вторая монета, которую обнаружили местные специалисты.



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Фото: Месягутовская ЦРБ