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Уфимские врачи извлекли из полуторагодовалого ребенка монету

Уфимские врачи извлекли из полуторагодовалого ребенка монету

10:16, 01 мар 2023

Врачи Месягутовской ЦРБ обнаружили на рентгеновском снимке полуторагодовалого малыша монету в один рубль. Пациента срочно отправили в Республиканскую детскую клиническую больницу.

Уфимские врачи извлекли инородный предмет при помощи эндоскопа. Родители признались, что даже не подозревали о случившемся. Сейчас с ребенком все хорошо, ему ничто не угрожает.

В месягутовской больнице отмечают, что с начала года это вторая монета, которую обнаружили местные специалисты.

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Источник: proural.info
Фото: Месягутовская ЦРБ
Теги: Дуванский район операция
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