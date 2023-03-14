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В Уфе пациенту вырезали аневризму размером 9 на 17 см

В Уфе пациенту вырезали аневризму размером 9 на 17 см

11:27, 14 мар 2023

Врачи больницы скорой помощи в Уфе провели сложнейшую операцию. Хирурги прооперировали пациенту аневризму аорты величиной 9 на 17 сантиметров.



Мужчину мучили боли в животе. Он сообщил, что подобное состояние беспокоит его уже довольно продолжительное время. КТ выявила у него огромную аневризму, и пациента оперативно прооперировали. Врачи установили протез стенки сосуда и заменили аорту и подвздошные артерии на искусственные, поделился Айрат Рахматуллин, руководитель министерства здравоохранения Башкортостана.

Сейчас мужчина оправляется от болезни. Он пообещал врачам своевременно проходить диспансеризацию  и следить за состоянием своего здоровья.

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Источник: proural.info
Фото: Минздрав РБ
Теги: здравоохранение операция Рахматуллин Айрат Разифович
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