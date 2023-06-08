Бойцу СВО из Башкирии местные врачи извлекли осколки снаряда

14:41, 08 июн 2023

В ходе медицинской операции, проведенной хирургами из Башкирии, были удалены 3 осколка от снаряда из тела бойца СВО из Ишимбайского района РБ с позывным "Гелик". Этой информацией поделился руководитель местного муниципалитета Азат Ишемгулов.







Военнослужащий подвергся артобстрелу и 3 месяца находился на лечении в медицинских учреждениях Москвы и Белгорода. Однако только врачи из Башкортостана сумели извлечь осколки из его тела.



На данный момент состояние мужчины оценивается как удовлетворительное. Он рассказал, что сразу согласился на проведение операции у себя в районе, поскольку полностью доверяет местным врачам.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: Азат Ишемгулов / vk.com