Бойцу СВО из Башкирии местные врачи извлекли осколки снаряда
14:41, 08 июн 2023
В ходе медицинской операции, проведенной хирургами из Башкирии, были удалены 3 осколка от снаряда из тела бойца СВО из Ишимбайского района РБ с позывным "Гелик". Этой информацией поделился руководитель местного муниципалитета Азат Ишемгулов.
Военнослужащий подвергся артобстрелу и 3 месяца находился на лечении в медицинских учреждениях Москвы и Белгорода. Однако только врачи из Башкортостана сумели извлечь осколки из его тела.
На данный момент состояние мужчины оценивается как удовлетворительное. Он рассказал, что сразу согласился на проведение операции у себя в районе, поскольку полностью доверяет местным врачам.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Азат Ишемгулов / vk.com
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