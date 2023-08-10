В Башкирии врачи спасли жизнь подростку с серьезной травмой головы
10:43, 10 авг 2023
Врачи центральной районной больницы города Ишимбай провели срочную операцию 16-летнему подростку, ставшему жертвой серьезного дорожно-транспортного происшествия. Подробности рассказали в Министерстве здравоохранения Башкирии.
Последствия аварии, в которую попал юноша, привели к тяжелой черепно-мозговой травме, требовавшей немедленного и профессионального вмешательства. В ходе экстренной операции пациенту провели костно-пластическую трепанацию черепа и удалили эпидуральную гематому.
Сейчас молодой человек находится в реанимационном отделении и идет на поправку.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Ишимбайском районе Башкортостана медведи напали на пастуха и грибника.
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