Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

В Башкирии врачи спасли жизнь подростку с серьезной травмой головы

В Башкирии врачи спасли жизнь подростку с серьезной травмой головы

10:43, 10 авг 2023

Врачи центральной районной больницы города Ишимбай провели срочную операцию 16-летнему подростку, ставшему жертвой серьезного дорожно-транспортного происшествия. Подробности рассказали в Министерстве здравоохранения Башкирии.

Последствия аварии, в которую попал юноша, привели к тяжелой черепно-мозговой травме, требовавшей немедленного и профессионального вмешательства. В ходе экстренной операции пациенту провели костно-пластическую трепанацию черепа и удалили эпидуральную гематому.

Сейчас молодой человек находится в реанимационном отделении и идет на поправку.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Ишимбайском районе Башкортостана медведи напали на пастуха и грибника.

В Уфе хирурги удалили девочке шестой палец на ноге

Читайте также:

В Уфе хирурги удалили девочке шестой палец на ноге

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: gorobzor.ru
Фото: Минздрав Башкирии
Теги: Ишимбайский район Ишимбай операция здравоохранение
Читайте также

В Башкирии врачи провели операцию участнику СВО с минно-взрывным ранением головы
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии врачи провели операцию участнику СВО с минно-взрывным ранением головы
В Уфе пациенту вырезали аневризму размером 9 на 17 см
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе пациенту вырезали аневризму размером 9 на 17 см
Уфимские офтальмологи удалили катаракту пациенту с помощью 3D-оборудования
Здравоохранение в Башкирии
Уфимские офтальмологи удалили катаракту пациенту с помощью 3D-оборудования
В Башкирии собака откусила нос 14 летнему подростку
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии собака откусила нос 14 летнему подростку


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok