Роспотребнадзор по Башкирии предупреждает о серьезной опасности

10:30, 16 сен 2023

Роспотребнадзор по Республике Башкортостан предупреждает о повышенной активности клещей. За последнюю неделю зафиксировано 112 случаев укусов насекомыми, включая 54 ребёнка, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Согласно официальным данным ведомства, клещи продолжают быть опасными даже после завершения летнего сезона, особенно в период «бабьего лета». Осеннее повышение активности клещей связано также с повышенным интересом к активному отдыху, такому как сбор грибов, рыбалка и прогулки в лесу.

С начала текущего эпидемического сезона в медицинские учреждения из-за укусов клещей в РБ обратились 9 тысяч 810 человек, из них 3 тысячи 635 детей.

Ранее на странице «Новости Башкортостана в контакте» сообщалось о том, что в республике воспитанники детского сада заразились кишечной инфекцией.

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Автор: Семен Подгорный