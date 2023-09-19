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В Уфе 15-летняя девочка проглотила во время сна наушник

В Уфе 15-летняя девочка проглотила во время сна наушник

10:58, 19 сен 2023

Подросток, проглотивший беспроводной наушник во время сна, был доставлен в одну из больниц города Уфы. Об этом сообщил министр регионального здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Посреди ночи девушка почувствовала боль в горле. К пациентке была направлена бригада медиков скорой помощи, которая доставила пострадавшую в больницу. После рентгеновского обследования выяснилось, что в кишечнике ребенка оказался наушник.

«Девушку положили в хирургическое отделение. В данном случае в хирургическом вмешательстве не было необходимости. Предмет через некоторое время вышел из организма естественным путем», — пояснил Рахматуллин.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкирии 86-летнему больному провели «операцию отчаяния».
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: здравоохранение операция Рахматуллин Айрат Разифович
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