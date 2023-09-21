Глава Башкирии новым указом о карантине ввел жесткие ограничения

09:30, 21 сен 2023

Глава Башкортостана Р. Хабиров новым указом ввел карантин из-за распространения смертельно опасного заболевания. Мероприятие направлено на предотвращение дальнейшего распространения болезни.

Согласно документу, начиная с 19 сентября, в населенном пункте Уршак, расположенном в Миякинском районе республики, ввели жесткие ограничения из-за распространения бешенства.

В эпизоотическом очаге установлен ряд запретов, включая лечение зараженных животных, посещение территории посторонними лицами, а также запрет на ввоз и вывоз животных, не прошедших вакцинацию. Всех животных, находящихся в этом районе, обязательно должны вакцинировать.

Снятие карантина возможно только по специальному указу главы Башкирии.

Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано в Киргиз Мияках» сообщало о том, что местную чиновницу уволили из сельсовета за попытку подзаработать.

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Автор: Семен Подгорный