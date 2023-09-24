Врачи в Башкирии спасли жизнь 5-летнему мальчику, выпавшему из окна
19:45, 24 сен 2023
Главврач стерлитамакской горбольницы Ильшат Яппаров рассказала о спасении жизни 5-летнего мальчика. Ребенок был доставлен в больницу в критическом состоянии после несчастного случая, связанного с падением с большой высоты.
Яппаров уточнил, что маленький пациент облокотился на оконную москитную сетку, после чего упал вниз. В результате происшествия у ребенка был диагностирован открытый перелом кости плеча и повреждения в области брюшной полости.
Ситуация потребовала немедленного хирургического вмешательства. В настоящее время мальчик находится в реанимационном отделении, динамика его состояния положительная.
Ранее издание Newsbash на странице «Новости Стерлитамака» сообщало о том, что в городе произошел пожар, в результате которого погиб местный житель.
Читайте также:В Башкирии врачи спасли изувеченного бензопилой мужчину
Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Ильшат Яппаров
Читайте также