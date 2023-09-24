Врачи в Башкирии спасли жизнь 5-летнему мальчику, выпавшему из окна

19:45, 24 сен 2023

Главврач стерлитамакской горбольницы Ильшат Яппаров рассказала о спасении жизни 5-летнего мальчика. Ребенок был доставлен в больницу в критическом состоянии после несчастного случая, связанного с падением с большой высоты.

Яппаров уточнил, что маленький пациент облокотился на оконную москитную сетку, после чего упал вниз. В результате происшествия у ребенка был диагностирован открытый перелом кости плеча и повреждения в области брюшной полости.

Ситуация потребовала немедленного хирургического вмешательства. В настоящее время мальчик находится в реанимационном отделении, динамика его состояния положительная.

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Ранее издание Newsbash на странице « Новости Стерлитамака » сообщало о том, что в городе произошел пожар , в результате которого

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Ильшат Яппаров