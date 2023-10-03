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Жительнице Башкирии удалили опухоль яичника с 10 литрами жидкости

Жительнице Башкирии удалили опухоль яичника с 10 литрами жидкости

10:48, 03 окт 2023

Врачи первой стерлитамакской горбольницы провели операцию пациентке у которой была диагностирована огромная опухоль яичника. Пост об этом на своей странице в ВК опубликовал главврач Ильшат Яппаров.

Пациентка пожаловалась гинекологам на дискомфорт при дыхании и наклонах тела. Помимо этого, наблюдался быстрый набор массы тела. Как оказалось, женщина не посещала медицинских специалистов в течение последних 5 лет. После проведения ультразвукового исследования малого таза была обнаружена опухоль яичника внутри которой находилось 10 литров жидкости. Была проведена операция по удалению образования.

Ильшат Яппаров подчеркнул, что овариальные опухоли могут существенно влиять на репродуктивный потенциал женщин в детородном возрасте. На их появление могут влиять различные факторы, включая воспалительные процессы, патологии, физиологические особенности, а также негативное воздействие внешних факторов, таких как плохая экология, курение, употребление алкоголя и регулярные стрессы.

Главный врач ГКБ №1 настоятельно призывает всех женщин уделять больше внимания своему здоровью и регулярно посещать гинеколога.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Ильшат Яппаров
Теги: Стерлитамак операция здравоохранение
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