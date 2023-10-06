Врачи из Башкирии могут получить 3 млн рублей
09:40, 06 окт 2023
В Республике Башкортостан молодые медицинские работники имеют возможность получить финансовую поддержку в размере 3 млн рублей. Данная мера стимулирования распространяется на специалистов, которые с 2021 года трудоустроились в госмедучреждения региона с небольшой численностью прикрепленного населения – не более 25 000 человек.
Согласно проекту приказа Министерства здравоохранения Башкирии, в перечень населенных пунктов, где можно претендовать на выплату, входят села Архангельское, Старобалтачево, Новобелокатай, Ургала, Карлыханово, Бижбуляк, Большеустьикинское и многие другие - всего более 50 вакансий.
Финансовая поддержка будет осуществляться ежегодно в размере одного миллиона рублей. Условием для получения средств является отработка врачом в медицинской организации не менее 5 лет.
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Автор: Семен Подгорный
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