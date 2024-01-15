Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

Жительницу Башкирии укусила бешеная кошка

Жительницу Башкирии укусила бешеная кошка

В населенном пункте Альмясово, расположенном на территории Кугарчинского района Башкирии постановлением местных властей был введен карантин из-за выявления случая бешенства у животного. Как сообщили в пресс-службе государственного комитета республики по ветеринарии, информация о произошедшем поступила от сотрудников Кугарчинской районной ветеринарной станции.

Местная жительница рассказала, что её укусила бродячая кошка. Опасаясь повторных нападений агрессивного животного, женщина вынуждена была умертвить его. Получив сигнал о происшествии, специалисты ветстанции незамедлительно выехали к месту, указанному в сообщении, взяли необходимые пробы и доставили их для анализа в филиал Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории в городе Мелеузе. Лабораторные исследования подтвердили наличие у кошки бешенства. После этого труп животного был уничтожен сотрудниками районной ветслужбы путем сожжения, а территория вокруг места обнаружения тела - продезинфицирована.

Для недопущения распространения инфекции в регионе проводится эпизоотическое обследование, установлены границы очага болезни и зоны риска, сообщили в госкомитете.

В настоящее время пострадавшая от укуса женщина получает необходимую медицинскую помощь. Кроме того, все животные, находящиеся на территории угрожаемой зоны, взяты под наблюдение ветеринарами. Среди населения организованы разъяснительные беседы о путях заражения бешенством и мерах профилактики этого опасного заболевания.

Глава Башкирии ввел карантин по бешенству в Чишминском районе

Читайте также:

Глава Башкирии ввел карантин по бешенству в Чишминском районе
Автор: Семен Подгорный
Теги: Кугарчинский район карантин бешенство
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok