Жительницу Башкирии укусила бешеная кошка

В населенном пункте Альмясово, расположенном на территории Кугарчинского района Башкирии постановлением местных властей был введен карантин из-за выявления случая бешенства у животного. Как сообщили в пресс-службе государственного комитета республики по ветеринарии, информация о произошедшем поступила от сотрудников Кугарчинской районной ветеринарной станции.

Местная жительница рассказала, что её укусила бродячая кошка. Опасаясь повторных нападений агрессивного животного, женщина вынуждена была умертвить его. Получив сигнал о происшествии, специалисты ветстанции незамедлительно выехали к месту, указанному в сообщении, взяли необходимые пробы и доставили их для анализа в филиал Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории в городе Мелеузе . Лабораторные исследования подтвердили наличие у кошки бешенства. После этого труп животного был уничтожен сотрудниками районной ветслужбы путем сожжения, а территория вокруг места обнаружения тела - продезинфицирована.

Для недопущения распространения инфекции в регионе проводится эпизоотическое обследование, установлены границы очага болезни и зоны риска, сообщили в госкомитете.

В настоящее время пострадавшая от укуса женщина получает необходимую медицинскую помощь. Кроме того, все животные, находящиеся на территории угрожаемой зоны, взяты под наблюдение ветеринарами. Среди населения организованы разъяснительные беседы о путях заражения бешенством и мерах профилактики этого опасного заболевания.

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Автор: Семен Подгорный