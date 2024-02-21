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В Башкирии фиксируется рост заболеваемости COVID-19

В Башкирии фиксируется рост заболеваемости COVID-19

15:12, 21 фев 2024

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан сообщает о тревожной тенденции – увеличении количества случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За последние сутки COVID-19 был диагностирован у 72 человек, что на два случая больше, чем 20 февраля, и на один случай больше, чем в начале недели.

На прошлой неделе число выявленных заболеваний было менее 70, однако сейчас оно неуклонно растет. В настоящее время 120 пациентов с COVID-19 находятся в стационарах, 91 из них – люди старше 60 лет. Амбулаторное лечение получают 1717 жителей республики, 766 из которых также являются пожилыми людьми.

За последние сутки 20 человек выздоровели и были выписаны из больниц.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Коронавирус в Башкирии
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