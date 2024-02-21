В Башкирии фиксируется рост заболеваемости COVID-19
15:12, 21 фев 2024
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан сообщает о тревожной тенденции – увеличении количества случаев заражения коронавирусной инфекцией.
За последние сутки COVID-19 был диагностирован у 72 человек, что на два случая больше, чем 20 февраля, и на один случай больше, чем в начале недели.
На прошлой неделе число выявленных заболеваний было менее 70, однако сейчас оно неуклонно растет. В настоящее время 120 пациентов с COVID-19 находятся в стационарах, 91 из них – люди старше 60 лет. Амбулаторное лечение получают 1717 жителей республики, 766 из которых также являются пожилыми людьми.
За последние сутки 20 человек выздоровели и были выписаны из больниц.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Здравоохранение в Башкирии
Коронавирус в Башкирии: 115 новых случаев и 1 смерть
Здравоохранение в Башкирии
За сутки в Башкирии выявлено 107 случаев коронавируса
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии фиксируют новые случаи заражения опасной инфекцией
Здравоохранение в Башкирии
Медики Башкирии фиксируют стремительный рост заболеваемости опасной инфекцией