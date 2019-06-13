В России тариф на мусор может вырасти на 5 процентов

В России предлагается увеличить тарифы на мусор. Это произойдет в том случае, если в тариф будут включены расходы на рекультивацию — восстановление земель на отработанных свалках, сообщает сайт Newsbash.ru.



Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на рабочую группу, которая занимается подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту.Если идея будет одобрена, то тариф на мусор вырастет на пять процентов.