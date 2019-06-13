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В России тариф на мусор может вырасти на 5 процентов

Добавлено: 13.06.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
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В России тариф на мусор может вырасти на 5 процентов

В России предлагается увеличить тарифы на мусор. Это произойдет в том случае, если в тариф будут включены расходы на рекультивацию — восстановление земель на отработанных свалках, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на рабочую группу, которая занимается подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту.

Если идея будет одобрена, то тариф на мусор вырастет на пять процентов.

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