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В России сельским врачам хотят компенсировать оплату услуг ЖКХ

Добавлено: 22.02.20
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Рубрика: Общество / ЖКХ
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В России сельским врачам хотят компенсировать оплату услуг ЖКХ

Сельским врачам хотят компенсировать оплату услуг ЖКХ. Соответствующий законопроект разработали в Госдуме совместно с Минздравом.



Инициативу, расширяющую программу «Сельский фельдшер», разработали для привлечения в села и других медиков, включая акушеров и медсестер. В Минздраве также предложили платить им по 500 тысяч рублей. 

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«Если инициатива будет поддержана, подъемные смогут получить и другие медработники», — пишет «Парламентская газета».

Новые меры поддержки рассчитаны на медиков, которые приедут работать в село или город с населением менее 50 тысяч человек. Сейчас такие выплаты получают только фельдшеры.

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Источник: ura.news
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