В России сельским врачам хотят компенсировать оплату услуг ЖКХ
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Сельским врачам хотят компенсировать оплату услуг ЖКХ. Соответствующий законопроект разработали в Госдуме совместно с Минздравом.
Инициативу, расширяющую программу «Сельский фельдшер», разработали для привлечения в села и других медиков, включая акушеров и медсестер. В Минздраве также предложили платить им по 500 тысяч рублей.
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Новые меры поддержки рассчитаны на медиков, которые приедут работать в село или город с населением менее 50 тысяч человек. Сейчас такие выплаты получают только фельдшеры.
«Если инициатива будет поддержана, подъемные смогут получить и другие медработники», — пишет «Парламентская газета».
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Источник:
ura.news
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