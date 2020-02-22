В России сельским врачам хотят компенсировать оплату услуг ЖКХ

Сельским врачам хотят компенсировать оплату услуг ЖКХ. Соответствующий законопроект разработали в Госдуме совместно с Минздравом.







Инициативу, расширяющую программу «Сельский фельдшер», разработали для привлечения в села и других медиков, включая акушеров и медсестер. В Минздраве также предложили платить им по 500 тысяч рублей.

«Если инициатива будет поддержана, подъемные смогут получить и другие медработники», — пишет «Парламентская газета».



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Новые меры поддержки рассчитаны на медиков, которые приедут работать в село или город с населением менее 50 тысяч человек. Сейчас такие выплаты получают только фельдшеры.