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В Башкирии упрощена процедура замены и установки электросчетчиков

В Башкирии упрощена процедура замены и установки электросчетчиков

| 10 авг 2020 | 10:11

В Башкирии вступил в силу закон, упрощающий установку и замену электросчетчиков. По словам председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, закон принят для совершенствования системы ЖКХ и удобства потребителей.



«До недавнего времени ответственность за приобретение, установку и замену таких приборов лежала на потребителях. Таким образом, в случае с многоквартирными домами вопрос должны были решать собственники жилья совместно со своими управляющими компаниями. Законом данная ответственность перенесена на гарантирующих поставщиков и сетевые организации. Одновременно предусмотрен процесс компенсации понесенных поставщиками при этом финансовых потерь.

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Константин Толкачев добавил, что речь идет только об общедомовых приборах учета электроэнергии. Ответственность за установку и замену счетчиков в квартирах по-прежнему несут их владельцы.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: pixabay

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